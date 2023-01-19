Армия 19 января 2023, 21:24 Стало известно, когда IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от армии IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от армии с 23 января РИА «Новости»

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Специалисты в сфере IT с 23 января смогут подать заявку на отсрочку от весеннего призыва на службу в армию. Данные они могут предоставить самостоятельно, сообщило Минцифры в Telegram-канале.

«Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник», — уточнили в министерстве.

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Заявление нужно успеть подать через портал «Госуслуги» до 6 февраля 2023 года. Работодатель увидит заявление в своем личном кабинете. Также компании смогут вносить специалистов в список самостоятельно. Организациям потребуется проверить данные работников и отправить перечень в Минцифры через портал.

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Министерство перенаправит списки в Минобороны до 1 марта. Окончательное решение об отсрочке от службы будет принимать призывная комиссия.

Получить отсрочку могут граждане России в возрасте от 18 до 27 лет. Они должны работать по трудовому договору в компании не менее 11 месяцев и иметь высшее образование.