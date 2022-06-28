Стало известно, какими военными специальностями больше всего интересуется молодежь

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили «Парламентской газете», что российские юноши стали проявлять больше интереса к военным специальностям, которые ранее были не столь востребованы.

По данным издания, сегодня будущие офицеры выбирают в основном экстремальные специальности: десантники, штурманы, военные летчики, мотострелки, разведчики и танкисты. Также увеличился интерес к профессии военного моряка и инженерным специальностям, которые связаны с эксплуатацией военной техники и новейших образцов вооружения.