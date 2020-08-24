Стало известно, какие задачи сможет выполнить беспилотник «Гром»

Российский беспилотник «Гром» впервые представили на форуме «Армия-2020». Он создан для поддержки истребителей Су-35 и Су-57. Об этом сообщил генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков. Именно эта организация занималась разработкой «Грома».

Беспилотник весит семь тонн. Полезная нагрузка — около 500 килограммов. Он будет действовать «в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57», рассказал Долженков РИА «Новости».

По его словам, основная задача самолета — сохранить жизни летчиков и управляемых ими бортов. Конструктор добавил, что «Гром» должен обеспечить безопасность пилотируемых истребителей и уничтожать ПВО противника.

«Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС», — отметил Долженков.

Форум «Армия-2020» открылся в подмосковной Кубинке 23 августа. На мероприятии представят свыше 28 тысяч экспонатов из 92 стран мира. Там уже показали истребители Су-57. На первом дне мероприятия присутствовал министр обороны Сергей Шойгу. Форум продлится неделю.