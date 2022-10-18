Стало известно, какие снаряды получила новая российская противотанковая пушка 2С25М | 360°

Армия 18 октября 2022, 10:36 Стало известно, какие снаряды получила новая российская противотанковая пушка 2С25М Ростех: новую противотанковую пушку 2С25М обеспечили снарядами с дистанционным подрывом РИА «Новости»

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Новую российскую противотанковую пушку 2С25М обеспечили боеприпасами с дистанционным подрывом. Эффективность ее работы ощутимо выросла, сообщил РИА «Новости» индустриальный директор комплекса вооружений корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«В отличие от предшественника, новая версия машины получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника», — отметил он.

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Преимущество снарядов с дистанционным подрывом в том, что они взрываются в нужной траектории, которую вычисляет система управления огнем. Например, снаряд взрывается, пролетая ровно над траншеей, где скрылся противник, и он оказывается уязвим для осколков и ударной волны.

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Комплекс вооружения 2С25М подразумевает применение современных осколочно-фугасных, бронебойно-подкалиберных и кумулятивных снарядов. Дальность поражения целей достигает пяти километров.

Ранее в Ростехе анонсировали рост темпов производства истребителей Су-57 для ВКС России.