23 августа 2023, 12:32
Стало известно, как новый ракетный корабль ЧФ «Циклон» могут использовать в СВО
Военный эксперт Дандыкин: корабль ЧФ «Циклон» сможет уничтожать надводные дроны
Малый ракетный корабль «Циклон», который впервые примерно за 25 лет выпустил Керченский судостроительный завод, способен поражать надводные дроны в ходе спецоперации. Об этом News.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
«Циклон» — боевой корабль третьего ранга, первый на Черноморском флоте корабль проекта 22800 «Каракурт». В его арсенале есть крупнокалиберные пулеметы. По словам эксперта, «Циклон» можно использовать и для запуска ракет «Калибр».
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«Он несет восемь ракет „Калибр“, у него мощная ПВО в лице морского варианта „Панциря-М“ — зенитно-ракетного артиллерийского комплекса, который позволяет сбивать беспилотники и воздушные цели», — пояснил Дандыкин.
У флота появилось «достойное пополнение» в ударной мощи и «части, касающейся защиты противовоздушной обороны», отметил он.
О том, что ВМФ России получил новый корабль, стало известно еще в июле. Он уже прошел весь комплекс испытаний.
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