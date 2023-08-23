Армия 23 августа 2023, 12:32 Стало известно, как новый ракетный корабль ЧФ «Циклон» могут использовать в СВО Военный эксперт Дандыкин: корабль ЧФ «Циклон» сможет уничтожать надводные дроны Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/globallookpress

Читать 360tv в

Малый ракетный корабль «Циклон», который впервые примерно за 25 лет выпустил Керченский судостроительный завод, способен поражать надводные дроны в ходе спецоперации. Об этом News.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

«Циклон» — боевой корабль третьего ранга, первый на Черноморском флоте корабль проекта 22800 «Каракурт». В его арсенале есть крупнокалиберные пулеметы. По словам эксперта, «Циклон» можно использовать и для запуска ракет «Калибр».

Реклама

«Он несет восемь ракет „Калибр“, у него мощная ПВО в лице морского варианта „Панциря-М“ — зенитно-ракетного артиллерийского комплекса, который позволяет сбивать беспилотники и воздушные цели», — пояснил Дандыкин.

У флота появилось «достойное пополнение» в ударной мощи и «части, касающейся защиты противовоздушной обороны», отметил он.

О том, что ВМФ России получил новый корабль, стало известно еще в июле. Он уже прошел весь комплекс испытаний.