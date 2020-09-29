Стали известны сроки создания первого вертолета «Минога» в России

Первый опытный образец новейшего вертолета «Минога» появится в России к 2026 году. Борт создадут для военных ВМФ, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«За пять лет мы сможем создать первый летный образец, который будет готов совершить первое „висение“. Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который „Вертолеты России“ ведут в кооперации с другими предприятиями Ростеха», — привело слова Богинского РИА «Новости».

Минобороны подписало контракт с холдингом «Вертолеты России» на создание перспективного палубного вертолета «Минога» во время проведения форума «Армия-2020». По словам замгендиректора компании Андрея Шибитова, новейший борт придет на смену Ка-27.

Он отметил, что разработка вертолета ставит перед предприятием «ОДК-Климов» новые задачи по стандартизации и унификации техники. Кроме того, специалистам предстоит использовать в своей работе новейшие технологии и материалы. Исполнительный директор предприятия Александр Ватагин, в свою очередь, сообщил, что «Миногу» оснастят боевой версией вертолетной силовой установки ТВ7-117.