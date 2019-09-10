  • Стали известны особенности нового корвета «Меркурий»

    10 сентября 2019, 17:32

    Артур Блянихов

    Заместитель главного конструктора кораблей проектов 20380, 20385, 20386 Александр Дадыкин обсудил с сайтом телеканала «Звезда» особенности новейшего корвета «Меркурий».

    «Эти корабли отличаются улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов, что позволит им решать задачи, как в дальней морской зоне, так и в океанской зоне», — пояснил Дадыкин.

    Он обратил внимание на волнопрорезывающую форму корпуса, благодаря которой скорость движения на развитом волнении возрастет примерно на 15%. Судно оснастят двумя газотурбинными движками с частичным электродвижением. Что касается общих мощностей, то она превысит 55 тысяч «лошадок».