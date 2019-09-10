Стали известны особенности нового корвета «Меркурий»

«Эти корабли отличаются улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов, что позволит им решать задачи, как в дальней морской зоне, так и в океанской зоне», — пояснил Дадыкин.

Он обратил внимание на волнопрорезывающую форму корпуса, благодаря которой скорость движения на развитом волнении возрастет примерно на 15%. Судно оснастят двумя газотурбинными движками с частичным электродвижением. Что касается общих мощностей, то она превысит 55 тысяч «лошадок».