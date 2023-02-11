Армия 11 февраля 2023, 02:12 Стала известна цена нового обмундирования для участников СВО Минобороны России: новый летний комплект обмундирования участника СВО стоит 10 628 рублей РИА «Новости»

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Контракт на пошив летней формы для военных, участвующих в спецоперации на Украине, получила ярославская компания «Гардарика». Стоимость одного комплекта составляет 10 628 рублей 15 копеек, сообщило издание РБК со ссылкой на информацию от Министерства обороны России.

В Минобороны сообщили, что раньше все полевое обмундирование для военных шили на одном производстве, оно было единственным поставщиком. С началом спецоперации потребность в спецодежде увеличилась, поэтому к пошиву привлекли других производителей.

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«Одной из привлеченных компаний является „Гардарика“, которая производит 10 тысяч комплектов летнего обмундирования. При этом контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией „Гардарика“, составляет 10 тысяч 628 рублей 15 копеек», — рассказали изданию в ведомстве.

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Других контрактов, в том числе на изготовление зимних комплектов, с «Гардарикой» нет, добавили в министерстве.

Производство находится в Ярославской области, директором «Гардарики» является Артем Степаненко.