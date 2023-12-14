14 декабря 2023, 14:46
Стала известна главная проблема с бойцами ЧВК
Путин: участники СВО из числа ЧВК не заключали контракты с государством
Главная проблема в получении статуса ветерана боевых действий для участников спецоперации из состава частных военных компаний заключается в том, что они не заключали контракты с государством. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе сообщил российский президент Владимир Путин.
С вопросом к главе государства обратился участник СВО, который заключил контракт с одной из ЧВК. В ответ Путин отметил, что подобная проблема действительно есть, и признал, что она является пробелом, который Минобороны не нужно допускать.
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«Юридически и формально в России нет частных военных компаний, законом они не предусмотрены. Главная проблема в том, что участники военных действий из ЧВК не заключали контракты с государством», — добавил он.
Путин отметил, что командиры этих ЧВК находились с государством в тех или иных отношениях.
«Но, к сожалению, зачастую выплаты проводили наличностью, что тоже проблема. Сейчас трудно установить списки личного состава, установить состав этих военных подразделений», — заключил президент.
Ранее глава государства заявил о необходимости уравнять права бойцов ЧВК и военнослужащих.
Военные
Владимир Путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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