Армия 14 декабря 2023, 14:46 Стала известна главная проблема с бойцами ЧВК Путин: участники СВО из числа ЧВК не заключали контракты с государством РИА «Новости»

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Главная проблема в получении статуса ветерана боевых действий для участников спецоперации из состава частных военных компаний заключается в том, что они не заключали контракты с государством. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе сообщил российский президент Владимир Путин.

С вопросом к главе государства обратился участник СВО, который заключил контракт с одной из ЧВК. В ответ Путин отметил, что подобная проблема действительно есть, и признал, что она является пробелом, который Минобороны не нужно допускать.

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«Юридически и формально в России нет частных военных компаний, законом они не предусмотрены. Главная проблема в том, что участники военных действий из ЧВК не заключали контракты с государством», — добавил он.

Путин отметил, что командиры этих ЧВК находились с государством в тех или иных отношениях.

«Но, к сожалению, зачастую выплаты проводили наличностью, что тоже проблема. Сейчас трудно установить списки личного состава, установить состав этих военных подразделений», — заключил президент.

Ранее глава государства заявил о необходимости уравнять права бойцов ЧВК и военнослужащих.