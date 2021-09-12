Стал известен секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии

Технологию создания литьевой башни без швов для танка T-34 в фашисткой Германии так и не смогли повторить. Все дело в том, что они пользовались только сваркой. Об этом рассказал генеральный директор ЦНИИ «Прометей» Алексей Орыщенко.

«Танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные. И уже к 1943-му году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий», — передал его слова телеканал «Звезда».

Орыщенко отметил, что башни советских машин были крепче и проще в установке. Поэтому преимущество было не только в стойкости брони, но и во времени сборки. Он пояснил, что литьевая башня — это готовое изделие, на котором излишки материала, остающиеся на детали после обработки убирали и ставили сразу на танк.

«Я думаю, немцам не хватило ума дойти до такого. Даже не сомневаюсь, что это так», — заявил Орыщенко.

T-34 — советский средний танк, который использовали в ВОВ. Его выпускали серийно с 1940 года. Эта военная техника считается самой массовой своего времени. Этот танк также считается лучшим танком Второй мировой войны.

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