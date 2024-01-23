Армия 23 января 2024, 09:38 «Стал для меня примером». Российский боец пошел по стопам прадеда-героя Минобороны России: военный Боцман по примеру прадеда пошел служить в зону СВО

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Российский связист с позывным Боцман стал военным, вдохновившись примером легендарного прадеда. Парень служил сначала в Сирии, затем в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны России.

Бабушка рассказывала внуку о прадеде, который начинал служить рядовым пулеметчиком, затем прошел курсы и получил звание лейтенанта. Он оставил службу, будучи старшим лейтенантом. По словам Боцмана, подвиги его предка описали в одной из книг.

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«Он стал для меня примером, и я горжусь прадедом, и хочу быть таким же, как он. <…> С самого детства мечтал побывать в горячей точке, испытать себя, и тут еще выпала возможность помочь Родине, защитить нашу страну», — сказал военный.

Сначала он обеспечивал связь между командованием и подразделениями в Сирии, затем отправился в зону СВО на Украине. По словам военнослужащего, погодные условия никак не повлияли на его работу — если поставили задачу, ее нужно выполнить во что бы то ни стало. В некоторых случаях приходилось работать под артиллерийским огнем.

Службу военных связистов сняли на видео. Минобороны показало, как военнослужащие войск связи Западного военного округа настраивали оборудование.