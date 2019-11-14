США запереживали из-за советских крейсеров с «Цирконами»

Корабли такой конструкции могут появиться в любой точке океана. При этом новые ракеты сбить практически невозможно, об этом говорят результаты испытаний. «Цирконы» преодолевают тысячу километров со скоростью девять Махов, поражают надводные и наземные цели.

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По мнению журналистов The National Interest, конструкция ракеты включает элементы американской Waverider. Запустить ее можно из той же пусковой установки, что и «Калибры» с «Ониксами». Кроме того, «Цирконы» напомнили изданию американскую установку Mark 41.

Сейчас США пытаются как можно быстрее разработать лазерное оружие для своих кораблей. Лазеры — одно из немногих боевых средств, которое может перехватить гиперзвуковую ракету.

По предварительным данным, «Циркон» сначала испытают на фрегате «Адмирал Горшков» в конце 2019 года. Правда, сроки могут перенестись на более позднее время.

Сейчас «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» находятся на ремонте, их модернизируют. После этого крейсеры выйдут из доков с гиперзвуковыми ракетам на борту.