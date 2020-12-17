США уничтожат вражескую электронику микроволновыми «пушками»
Американские военные инженеры разрабатывают новейший тип вооружения для истребителей. На них установят бластеры, работающие на микроволнах. Об этом сообщила газета The Times.
Программа Вашингтона пока находится на начальном этапе — исследовательском. Инженеры надеются, что новый тип вооружения позволит им плавить радары и прочие сенсоры самолетов врага. Благодаря микроволновым бластерам оружие сможет действовать без «шума и огня».
Микроволны позволят сфокусировать широкий луч энергии, который можно направить, например, в беспилотный летательный аппарат. После попадания в цель электромагнитный взрыв высокой мощности разрушит электронику.
Американские разработчики признались, что ведут научные поиски в данном направлении уже давно. Сейчас деятельность находится под грифом строго секретно, отметила «Русская планета». В то же время аналогичные исследования параллельно идут в Великобритании, Китае и России.