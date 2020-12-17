США уничтожат вражескую электронику микроволновыми «пушками»

Программа Вашингтона пока находится на начальном этапе — исследовательском. Инженеры надеются, что новый тип вооружения позволит им плавить радары и прочие сенсоры самолетов врага. Благодаря микроволновым бластерам оружие сможет действовать без «шума и огня».

Микроволны позволят сфокусировать широкий луч энергии, который можно направить, например, в беспилотный летательный аппарат. После попадания в цель электромагнитный взрыв высокой мощности разрушит электронику.

Американские разработчики признались, что ведут научные поиски в данном направлении уже давно. Сейчас деятельность находится под грифом строго секретно, отметила «Русская планета». В то же время аналогичные исследования параллельно идут в Великобритании, Китае и России.