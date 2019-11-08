США сделают свою «Царь-бомбу» еще мощнее

Боеприпас сейчас пробивает 61 метр земли или до 19 метров армированного бетона. После модернизации бомба получит новый корпус. Тогда она сможет пробить еще более толстый слой бетона. Такие возможности позволят уничтожить российские командные пункты и ракетные шахты, говорится в сообщении. Особенно эти боеприпасы нужны США для атаки на укрепленные подземные объекты в Северной Корее и Иране.

Назван гарантированный способ уничтожения США Подробнее

Пенатгон заказал усовершенствование 14-тонной бомбы после того, как на ядерном объекте Ирана в Фордо получили партию обогащенного урана. Реактор спрятан на глубине 90 метров, узнали в американской разведке. GBU-57 сможет пробить и такой слой, предположило издание. Тем более, что можно сбросить одну бомбу за другой.

Ранее Пентагон уже сбрасывал GBU-57 с самолета Northrop B-2 Spirit. «Царь-бомбу» можно загрузить и на Boeing B-52 Stratofortress. Правда, этот стратегический бомбардировщик заметен на радарах, поэтому оппоненты с большой долей вероятности собьют его.