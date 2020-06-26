Проект США специалист назвал долгоиграющим. Америка обещает изготовить самолет только к 2037 году. Кроме того, воздушное судно хотят оснастить гиперзвуковым оружием, но у американцев пока нет такой технологии. Единственная страна, обладающая «гиперзвуком», — Россия.

Военный эксперт согласился только с тем, что у нового бомбардировщика будет преимущество в весе, который он может брать на борт. А это почти 12 тонн.

Тем не менее по остальным пунктам B 21 проигрывает, уверен Леонков. Он предположил, что американские военные будут догонять Россию по технологиям.

«Я думаю, что успехи здесь будут достаточно скромные, которые, вряд ли, приведут к искомому результату. Потому что сейчас изменение конфигурации воздушного боя уже перешло на другие скорости. Это сверхзвуковые скорости, а в ближайшей перспективе это будут гиперзвуковые скорости. Поэтому, скажем так, Б-21 „Райдер“ по разработкам, скорее всего, отстанет», — заявил Леонков.

К тому же он обратил внимание на стоимость бомбардировщика на этапе проектирования — около 500 миллионов долларов. Цена в реальности будет еще выше.