Армия 22 августа 2023, 08:10 США разрешили Польше пользоваться старыми вертолетами Apache из своих запасов Министр обороны Польши: США предоставили вертолеты Apachе со своих баз Unsplash

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США дадут возможность Польше использовать вертолеты Apache из своих запасов, пока закупленные 96 машин не доставят в страну. Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак в социальной сети X (бывшая Twitter), сообщило РИА «Новости».

«В соответствии с моими договоренностями с министром обороны Ллойдом Остином, пока не будут завершены процедуры и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США предоставит нам вертолеты Apachе», — отметил Блащак.

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Ранее Госдеп одобрил продажу Польше ударных вертолетов AH-64E Apache. Сумма контракта составила 12 миллиардов долларов.

Представители Пентагона отметили, что поставки вертолетов не нарушат военного баланса в европейском регионе. В то же время боевые машины помогут Польше противостоять «будущим угрозам» и дадут возможность участвовать в операциях НАТО.