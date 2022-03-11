США продолжат поставлять Украине зенитные системы. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его слова передало РИА «Новости».

Соединенные Штаты не планируют прекращать поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) украинским партнерам. В распоряжении украинских ВВС, отметили в Госдепе, находятся несколько авиационных боевых эскадрилий.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что вопрос о размещении на Украине комплексов Patriot не рассматривается. Это потребовало бы постоянного присутствия там американских военных, обеспечивающих эксплуатацию. При этом США ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут, заявил Прайс.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ЕС и НАТО остановить «накачку» Украины оружием. Представитель министерства подчеркнула, что Запад начал поставлять на Украину ПЗРК «Стингер», а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf. Она напомнила, что эти системы входят в список наиболее чувствительных видов вооружения.