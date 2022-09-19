Армия 19 сентября 2022, 20:32 Поделиться Telegram

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Viber США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных и психически нездоровых украинцах Минобороны России: США проводили биоисследования на малообеспеченных украинцах Unsplash.com

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Американская делегация на совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия признала, что США проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Совещание по биологической безопасности прошло в Женеве в начале сентября. Представители России потребовали ответы на вопросы о незаконной деятельности США и Украины. Отмечено, что объяснения Штатов по поводу вывоза биоматериалов украинцев и соблюдения этических норм при проведении исследований выглядели весьма неубедительно. По данным российских специалистов, испытания проводились на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник.

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«При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США „была нечастой“», — сообщил Кириллов.

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Представители Украины отказались объяснить экстренное уничтожение документов, касающихся военно-биологической программы. Российская сторона предъявила доказательства, что Украина пыталась прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА). Однако США продолжили навязывать Украине проектов ДИТРА, отметил Кириллов.

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