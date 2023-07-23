Армия 23 июля 2023, 18:54 США пригрозили Украине сократить финансирование после уничтожения Abrams армией РФ Mash: США запретили ВСУ использовать свою технику в прямых боях с армией России U.S. Department of Defense

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США запретили ВСУ использовать поставляемую ими технику в прямых столкновениях с российской армией. В случае непослушания американское правительство пригрозило Украине сокращением финансирования. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на данные хакеров из AresLeaks.

В секретном документе ЦРУ, который получили в AresLeaks, указали, что США обеспокены показательным уничтожением своих танков Abrams, самолетов AWACS и тактических ракет ATACMS. Это вооружение Пентагон планирует отправить ВСУ еще раз.

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США якобы боятся снижения акций производителей техники и морального духа самих ВСУ. Поэтому американские власти рекомендовали украинскому командованию использовать в прямых боях с ВС России собственное оружие. Такая трактовка объяснила оттягивание поставок западной техники ВСУ.

С передачей истребителей F-16 американцы тоже не спешат из-за мощных показателей российских ПВО С-300. Установки армии России эффективно закрыли воздушное пространство, уничтожив не один американских самолет. Эти показатели также продемонстрировали «очевидную слабость» ВВС США.

В ЦРУ признали, что российская сторона смогла наладить выпуск и применение своих БПЛА за крайне короткие сроки.

Более 50 единиц обездвиженной техники НАТО осталось на Времевском выступе. Там солдаты ВС России захватили французский танк AMX-10RC и показали кадры с трофеем после разгрома украинских подразделений.