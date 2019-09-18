Предложение купить Гренландию поступило еще в прошлом году. В США раскрыли причины такого неистового желания Подробнее

Плацдарм необходим, чтобы в дальнейшем там расположились войска альянса. Сейчас сложности возникают из-за недостаточно прочных дорог и мостов. Многие их них, особенно расположенные в Восточной Европе, не выдерживают тяжелые американские боевые танки «Абрамс» и другую технику.

Вашингтон планирует превратить Ульм в плацдарм для Пентагона в возможной войне с Россией. В боевую готовность территорию введут не позднее начала 2021 года.

Кроме того, США перебрасывают из Техаса в Польшу около 3,5 тысячи солдат, свыше двух тысяч боевых машин, в частности 85 «Абрамсов» и 120 «Брэдли».