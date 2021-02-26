США предупредили российских военных об ударе по Сирии за четыре или пять минут до него. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил РИА «Новости».

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут», — сказал Лавров.

Глава дипведомства добавил, что в последнее время из разных источников поступает информация, что США якобы вообще никогда уже не покинут Сирию. Москва планирует обратиться за прояснением ситуации непосредственно к американским коллегам.

«Хотим напрямую у американцев поинтересоваться. Якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить», — сообщил Лавров.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Москва решительно осуждает авиаудары, нанесенные США по району сирийско-иракской границы. Захарова подчеркнула, что Россия призывает к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией в Сирии. Об этом рассказал RT.