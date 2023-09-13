Армия 13 сентября 2023, 14:18 США предрекли конфликт с Россией из-за действий НАТО в Черном море Полковник Макгрегор: маневры НАТО в Черном море грозят США конфликтом с Россией U.S. Department of Defense

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Маневры Североатлантического альянса в Черном море могут привести к прямому конфликту США с Россией. Данная акватория является для РФ такой же важной, как для американцев — Карибское море, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я могу поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить», — сказал он.

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Макгрегор подчеркнул, что в случае близкого нахождения западных кораблей у критически важных объектов России войска страны начнут действовать. По мнению экс-советника главы Пентагона, маневры НАТО могут обернуться огромными проблемами для Соединенных Штатов.

«Ведь Россия свернула эту зерновую сделку просто потому, что суда везли оружие, а затем наполнялись зерном», — объяснил Макгрегор, уточнив, что россияне не будут сидеть сложа руки.

Весьма реальна опасность, что США окажутся в шаге от открытого конфликта с РФ, если проявят неосторожность, констатировал аналитик.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер назвал неизбежной победу России в украинском конфликте. У ВСУ не будет преимуществ перед стратегическими действиями Вооруженных сил РФ.