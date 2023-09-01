Армия 01 сентября 2023, 10:12 США поставят ВСУ первые 10 танков Abrams к середине сентября Politico: Украина может получить первые 10 танков Abrams в сентябре U.S. Department of Defense

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Вооруженные силы Украины получат первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams уже в середине сентября текущего года. Об этом Politico сообщил пресс-секретарь американского командования в Европе и странах Африки Мартин О’Доннелл.

Источник уточнил, что в Германии танки отремонтируют, а после отправят на Украину.

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«США намерены ускорить поставку 31 танка Украине к осени», — указал О’Доннелл.

По его словам, на американских тренировочных базах в ФРГ обучились управлению M1 Abrams порядка 200 солдат ВСУ. На базе Гравенфор они начали работать над оттачиванием полученных навыков, ожидая завершения ремонта боевых машин.

Ранее военный эксперт Марина Мирон предупредила киевское руководство об опасности применения западных танков в зоне СВО. По ее словам, ВС России могут с легкостью обнаружить Leopard и Abrams.