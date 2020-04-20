США показали «небезопасное» сближение с российским Су-35 над Средиземным морем. Видео

США объявили о «небезопасном и непрофессиональном» сближении российского Су-35 и американского патрульного P-8A Poseidon над Средиземным морем. Для достоверности они сняли на видео этот момент.

«19 апреля 2020 года самолет ВМС США P-8A, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен два раза за 100 минут российским Су-35. Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определен, как небезопасный и непрофессиональный», — сообщили в Шестом флоте ВМС США.

Американцы посчитали маневр российского самолета небезопасным из-за высокой скорости Су-35. По их мнению, из-за этого возникла турбулентность и выхлоп реактивного двигателя американского патрульного самолета. Кроме того, в момент перехвата самолеты находились друг от друга на расстоянии 7,6 метра. В Шестом флоте посчитали, что российские летчики поставили под угрозу безопасность обоих самолетов.

В ВМС США также заявили, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал перехват.

Это сообщение о перехвате уже второе за последние дни. 15 апреля Су-35 пролетел в восьми метрах от американского воздушного судна.