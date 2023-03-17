Армия 17 марта 2023, 10:27 США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море Европейское командование армии США показало место падения беспилотника MQ-9 в Черном море United States Air Force

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Европейское командование Вооруженных сил США показало на карте приблизительное место падения ударно-разведывательного беспилотного аппарата MQ-9.

Судя по карте, БПЛА потерпел крушение в 139–157 километрах от берега.

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Точки явно расположены гораздо дальше реального района падения беспилотника. Военные отметили, что надо ориентироваться не на масштабы, а на подписи, написал RT. Не исключено, что ВВС пытаются скрыть, насколько сильно приблизился летательный аппарат к российскому берегу.

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Во вторник, 14 марта, истребитель Су-27 задел винт американского дрона MQ-9 в небе над Черным морем. Через день после происшествия США опубликовали кадры с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. На 42-скундном ролике видно, что сначала российский истребитель догоняет американский беспилотник и начинает сбрасывать топливо.