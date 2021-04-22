США прекрасно осознают, что война против России невыгодна для них, потому что защищаться им нечем. В этом не сомневается военный аналитик, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, сообщило ИА Nation News.

Американцы очень сильно отстали по технологиям, чем и объясняются их «постоянные истерики» в медийном пространстве.

Корпорация Raytheon производит ракеты средней дальности в США в больших количествах. Однако с ними могут возникнуть вопросы, заметил эксперт. Количество боеголовок, которое вмещается на такую ракету, небольшое — меньше, чем у баллистической ракеты.

«Эффективность такой ракеты ограничена дальностью, а с учетом того, что РФ выстроила эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, эффективность такого оружия стремится к нулю», — отметил Леонков.

А когда появится информация о местах их базирования, ракеты превратятся в мишени для российских баллистических ракет. Отечественные ракеты выпускаются по технологии управляемого гиперзвука, поэтому остановить их будет невозможно.

«Мы настолько рванули вперед, что, если они даже всеми силами НАТО попытаются нас догнать, через временной фактор не перепрыгнут», — отметил аналитик.

Для получения технологий необходимо время, хотя деньги тоже являются определяющим фактором.

По мнению Леонкова, преимущество России не дает покоя Америке, чем и объясняются все заявления и нападки на РФ со стороны США.

Ранее МИД России обвинил США в замалчивании планов по развертыванию новых ядерных вооружений, а также приближения НАТО к границам РФ.