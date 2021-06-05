США не хватило денег на суперпушку для «обстрела Москвы»

Армия США отказалась от проекта дальнобойной пушки, которая должна была поражать цели на расстоянии около 1800 километров. Об этом сообщило издание The Drive.

Прототип орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC, «Стратегическая дальнобойная пушка») планировали показать в 2023 году. Теперь испытания свернули. В проект американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год эту программу не включили.

Вместо финансирования SLRC военные запросили 72,6 миллиона долларов на исследования общего характера. Речь идет о создании «прототипов суперсистем и технологических продуктов».

Пушка SLRC должна была стрелять высокоточными реактивными снарядами на расстояние более тысячи морских миль (1850 километров).

Для транспортировки орудия планировали использовать колесный тягач Oshkosh M1070 с трехосным полуприцепом.

Благодаря своей дальности пушка, как писал журнал Popular Mechanics, «могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву».

Для этого, очевидно, орудие нужно было бы разместить в Европе или на военных кораблях. Кратчайшее расстояние от Нью-Йорка до Москвы составляет 7,5 тысячи километров.