Армия 15 сентября 2023, 16:20 США назвали отстающими в сфере разработки гиперзвукового оружия WSJ: США сильно отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия United States Air Force

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США не располагают готовым к использованию гиперзвуковым оружием в отличие от России и Китая. У Пентагона нет четкого плана по развертыванию этих систем на территории страны, сообщила газета Wall Street Journal.

Гиперзвуковое оружие способно атаковать цели с предельной скоростью и уклоняться от большинства ПВО. Его можно запустить с больших расстояний, прикрепив взрывчатку или ядерные боеголовки.

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«У Китая и России есть (гиперзвуковое оружие — прим. ред.), готовое к использованию. У США — нет», — указали в публикации.

Пентагон столкнулся с проблемами в процессе разработки данного оружия. Соединенные Штаты рассчитывали на его развертывание в 2023 году, однако все затянулось из-за сложностей с характеристиками систем.

Ранее Пентагон заявил, что США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия в сентябре текущего года. Руководство военного ведомства не уточнило причину отмены запуска, но заявило, что такая задержка угрожает графику исполнения программы и плана ВС страны.