США назначили нового военного атташе в России

В пресс-релизе не указано, когда Филип Ю прибудет в Россию и приступит к работе. В 2015–2018 годах пост военного атташе занимал контр-адмирал Дэвид Манеро. В его биографии на сайте Пентагона указано, что военный чиновник был «выслан по дипломатическим каналам» из России, и с июля 2018 года приступил к работе военным атташе в Лондоне.

В 2019 году источники The New York Times сообщили о задержке американского военного атташе российскими властями. Представитель Пентагона должен был срочно вылететь на лечение в Германию, но российские официальные лица, по словам собеседников газеты, задержали его эвакуацию на несколько часов. В конечном счете самолет смог вылететь, сотрудник Минобороны США после визита к врачу вернулся к работе в России. В российском МИДе заявили, что «самолет вылетел даже на пять минут раньше заявленного авиакомпанией времени».