США направят в Польшу две батареи ЗРК Patriot

США направят в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил РИА «Новости» представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер. По его словам, системы нужны для отражения потенциальных угроз против стран НАТО.

«Командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сказал он.

Миллер отметил, что приказ был отдан по указанию министра обороны и по приглашению польской стороны.

«Это разумная мера защиты сил, которая лежит в основе нашей приверженности Пятой статье [устава НАТО] и никоим образом не будет поддерживать какие-либо наступательные операции», — указал Миллер.

ЗРК Patriot PAC2 предназначен для обеспечения прикрытия небольших районов от ударов тактических баллистических ракет.

В феврале американский министр обороны ллойд Остин заявил, что США готовы поставить Польше 250 танков «Абрамс» нового поколения. По его словам, самые современные версии «Абрамса» обеспечат Польшу передовым танковым потенциалом».