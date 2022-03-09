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    09 марта 2022, 06:44

    США направят в Польшу две батареи ЗРК Patriot

    Дарья Смирнова

    США направят в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил РИА «Новости» представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер. По его словам, системы нужны для отражения потенциальных угроз против стран НАТО.

    США направят в Польшу две батареи ЗРК Patriot

    «Командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сказал он.

    Миллер отметил, что приказ был отдан по указанию министра обороны и по приглашению польской стороны.

    «Это разумная мера защиты сил, которая лежит в основе нашей приверженности Пятой статье [устава НАТО] и никоим образом не будет поддерживать какие-либо наступательные операции», — указал Миллер.

    ЗРК Patriot PAC2 предназначен для обеспечения прикрытия небольших районов от ударов тактических баллистических ракет.

    В феврале американский министр обороны ллойд Остин заявил, что США готовы поставить Польше 250 танков «Абрамс» нового поколения. По его словам, самые современные версии «Абрамса» обеспечат Польшу передовым танковым потенциалом».