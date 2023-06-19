Важное 19 июня 2023, 11:28 США начали выводить из-под подозрения заказчиков и исполнителей военно-биологических программ Генерал Кириллов: США передают свои биолобаротории другим странам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты Америки выводят из-под подозрения ключевых исполнителей и заказчиков своих военно-биологических программ. Американцы передают биолаборатории другим государствам. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, написал ТАСС.

По его словам, американские власти остановили работу своей лаборатории «Метабиота» в Африке, поскольку методы деятельности организации вызвали слишком много вопросов на уровне правительств. Все функции лаборатории США передали некоммерческой организации из Камеруна. Последняя заявила, что «Метабиотуа» стала ее дочерней компанией.

Реклама

«Подобная схема „работы под прикрытием“ позволяет Соединенным Штатам выводить из-под подозрения основных заказчиков и исполнителей военно-биологических программ», — подчеркнул Кириллов.

Он сослался на пресс-релиз компании «Метабиота», выпущенный в октябре 2022 года. Там говорилось, что «некоммерческая организация „Хиада“ будет отвечать за проекты „Метабиоты“ в Камеруне, Сьерра-Леоне и Конго. Минобороны США, Агентство США по международному развитию и Центры по контролю и профилактике заболеваний и Агентство США по международному развитию будут спонсировать эту деятельность.