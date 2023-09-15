Армия 15 сентября 2023, 12:59 США начали подготовку бомбардировщика B-21 перед первыми испытаниями США запланировали летные испытания бомбардировщика B-21 Raider до конца года United States Air Force

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Первые испытания малозаметного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider состоятся до конца текущего года. Об этом сообщил глава корпорации Northrop Grumman Том Джонс на конференции Ассоциации воздушных и космических сил США, его процитировал журнал Air & Space Forces.

«В настоящее время идет подготовка первого B-21 к летному тесту», — указал Джонс.

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По его словам, бомбардировщик совершит полет к концу 2023 года. Его производство станет серийным. В контракте на изготовление B-21 прописано условие о модернизации опытных образцов в строевые самолеты.

Джонс подчеркнул, что задержки выпуска Raider связаны с подготовкой, которая обеспечит череду полетов в будущем.

Ранее во время конференции Ассоциации воздушных и космических сил США продемонстрировали новые фотографии с B-21 Raider. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил уверенность в первом полете бомбардировщика до конца года.

Впервые компания Northrop Grumman сообщила о создании истребителя шестого поколения B-21 Raider зимой 2022 года.