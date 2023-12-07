Армия 07 декабря 2023, 14:53 США допустили применение военно-силовых инструментов против России в Арктике Главком ВМФ Евменов: США готовы всеми силами противодействовать РФ в Арктике РИА «Новости»

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В Арктике возросло военное присутствие и конкуренция стран. США предпримут любые шаги для противодействия России, заявил на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Его процитировало РИА «Новости».

«США рассматривают деятельность России в регионе как ключевой вызов собственным интересам и предлагают сдерживать развитие влияния нашей страны всеми возможными способами от санкционного давления до военно-силовых инструментов», — заявил он.

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Евменов отметил, что почти все страны региона в последние годы обновили свои доктрины по Арктике. Некоторые из них провозгласили Россию противником.

Адмирал заявил, что в целом в Арктике сложилась напряженная обстановка. По его словам, страны усилили в нем свое военное присутствие, возросла конкуренция за коммуникации и ресурсы Северного Ледовитого океана.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о стремлении американского правительства задушить проект «Арктик СПГ 2» санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал после диверсии на «Северных потоках» серьезно отнестись к этому заявлению.