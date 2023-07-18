Армия 18 июля 2023, 14:33 Срок пребывания в запасе военнообязанных россиян продлили на пять лет Госдума приняла закон о повышении предельного возраста военнообязанных в запасе РИА «Новости»

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Законопроект о повышении на пять лет предельного возраста для пребывающих в запасе военнообязанных россиян прошел третье чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» предусматривают, что предельный возраст пребывающих в запасе военнообязанных со званиями солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман увеличивается с 35 до 40 лет для первого разряда, с 45 до 50 лет — для второго разряда и с 50 до 55 лет — для третьего разряда.

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Кроме того, вырос предельный возраст для запасников из мобилизационного резерва. Для старших офицеров его повысили до 65 лет, для младшего офицерского состава — до 60 лет, для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Для высших офицеров сохранили действующий предельный возраст — до 70 лет.

Также документ позволил иностранцам подписывать контракт с Минобороны для пребывания в резерве, если исполнение ими должностных обязанностей не связано со сведениями государственной тайны.