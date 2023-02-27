Армия 27 февраля 2023, 17:17 Срок первого военного контракта для иностранцев в российской армии сократили Путин подписал указ о сокращении до одного года срока военного контракта с иностранцами

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Первый контракт для поступившего на военную службу в российскую армию иностранца будут заключать на один год, а не на пять лет, как ранее. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Новая норма распространится на иностранцев, поступающих на рядовые и сержантские звания в российскую армию. Указ вступил в силу со дня подписания.

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Поправки в законодательства об упрощенном получении гражданства иностранцами, проходящими контрактную службу контрактную службу в российской армии депутаты Госдумы приняли в сентябре 2022 года.

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Закон предусматривал отмену для иностранных контрактников предоставления вида на жительство для получения гражданства и сокращения срока службы до одного года.

Кроме того, поправки сократили с пяти лет до одного года срок действия военного контракта для иностранцев, поступающих на военную службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.