Армия 31 октября 2022, 00:50 Срочников не будут отправлять служить в новые регионы — Генштаб ВС России Генштаб ВС России: срочников не отправят служить в новые регионы страны и зону СВО РИА "Новости"

Читать 360tv в

Военнослужащих срочной службы в рамках осеннего призыва не отправят служить в присоединенные к России новые регионы. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский, сообщила «Красная звезда».

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Бурдинский.

Реклама

Срочники также не будут привлекаться для участия в спецоперации на Украине, добавил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России.

Реклама

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее также заявил, что российские военнослужащие, проходящие срочную службу, не будут принимать участия в СВО. На это, по его словам, никак не повлияет введенное президентом России Владимиром Путиным военное положение в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.