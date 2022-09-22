Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, что будет со срочниками, кому пришлют повестки | 360°

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Срочников из осеннего призыва не отравят в зону СВО — Генштаб ВС России

Генштаб ВС России сообщил, что срочников осеннего призыва не будут отправлять в зону СВО

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Военнослужащие, призванные в армию этой осенью, не отправятся в зону проведения спецоперации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский. По его словам, ряды Вооруженных сил пополнят 120 тысяч новобранцев.

«Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч человек. Это меньше, чем прошлой осенью. Вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства», — подчеркнул Цимлянский.

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Представитель Минобороны уточнил, что всех призывников, срок службы которых истек, уволят и своевременно направят к местам проживания.

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В рамках частичной мобилизации приоритет будут отдавать стрелкам, танкистам, артиллеристам, водителям и механикам-водителям, рассказали в министерстве обороны.

Под призывную кампанию подпадут рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 и старшие — до 55 лет. Специальной очередности не существует, добавили в оборонном ведомстве.

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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