Сравнивать бессмысленно. Политолог оценил военное превосходство России над Украиной

Российское командование в ходе специальной военной операции на Украине использовало опыт, наработанный в Сирии. Уничтожение объектов инфраструктуры — это важный шаг к демилитаризации Украины, заявил в беседе с «360» директор по развитию Фонда содействия технологиям ХХI века, политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

Отличие операции на Украине от сирийской кампании в том, что у исламистов не было системы противовоздушной обороны. Но и у Украины теперь нет системы ПВО. Российские крылатые ракеты ее уже разрушили, отметил Коновалов.

«Разрушение инфраструктуры — важный шаг к тому, к чему и призывает Россия: демилитаризация Украины. Сейчас уже ее восстановить будет сложно. Ну и естественно, она не может быть и задействована в каких-то акциях против российских вооруженных сил», — заявил собеседник «360».

На поле боя действуют подразделения народных милиций ДНР и ЛНР. Сухопутные войска России в этом фактически не участвуют, за исключением рейдовых операций.

«Знаковый момент в этой военной кампании — это взятие под контроль Северо-Крымского канала, что дало возможность поставлять воду на полуостров Крым», — указал Коновалов.

Средства украинской армии, которые уже фактически уничтожены авиационно-ракетными ударами РФ, были на порядок ниже, чем те средства, что есть у ВС России.

«У нас используется высокоточное оружие, новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Всего этого, конечно, нет у украинской армии», — подчеркнул военный эксперт.

Украинская армия в целом вооружена старым советским оружием, если не брать во внимание те вооружения, которые в последнее время им поставили западные страны. Но это лишь небольшой процент, и эти новые вооружения почти не были использованы ВСУ.

«Это касается противотанковых ракетных комплексов, таких как Javelin, или реактивных гранат Carl Gustaf шведского производства, но которые поставили британцы под названием NLAW. Этого вооружения не много. У них есть средства контрбатарейной борьбы, которые так и не были задействованы», — рассказал политолог.

Коновалов добавил, что Украина также полностью лишилась своего флота.

«Украинский флот перестал существовать, все, его больше нет. Он и так был малочислен, а теперь его просто нет. Так что сравнивать здесь бессмысленно», — констатировал он.