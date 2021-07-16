Способный автоматически сбивать дроны беспилотник покажут на МАКС-2021

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в первый раз покажет модернизированный дрон «Волк-18» на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Беспилотник предназначен для перехвата и уничтожения мини-беспилотников.

«Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами «Волк-18», радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3», — об этом сообщили в пресс-службе компании.

В феврале в «Алмаз-Антее» сообщтли о завершении испытаний модернизированного варианта беспилотника-перехватчика «Волк-18», который способен в полностью автоматическом режиме находить, а потом сбивать или таранить дроны противника.

Концерн заметил, что ударные мини-беспилотники в данный момент представляют реальную угрозу. Ведь на них может быть прикреплена взрывчатка. Такие самодельными дроны активно использовались, в частности, террористами в Сирии.

Базовую версию «Волка-18» впервые показали в 2019 году на военно-техническом форуме «Армия» .

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля Жуковском. На нем будут соблюдаться все меры для по борьбе с распространением коронавируса. Фестиваль в этом году празднует 15-летие.