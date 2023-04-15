Армия 15 апреля 2023, 05:46 Способную глушить спутники систему РЭБ создали в России РИА «Новости»: в России разработали способную глушить спутники систему РЭБ Пресс-служба Минобороны

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Новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дальностью действия около 36 тысяч километров разработали в России. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, разработка может подавлять космические аппараты и спутники на геостационарной орбите.

Детали о созданной системе собеседник агентства раскрывать не стал, но отметил, что мощность излучателей новой системы РЭБ на малой дальности позволяет, как подавлять, так и безвозвратно выводить из строя электронику противника.

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ВС России оснащены различными комплексами РЭБ. Системы радиоэлектронной борьбы работают и в зоне специальной военной операции.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 14 апреля сообщил, что за сутки украинские военные понесли потери до 75 человек на Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. ВСУ также потеряли самоходную гаубицу «Акация», боевую машину РСЗО «Град» и шесть автомобилей.

Кроме того, российские военные добились успехов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, ликвидировав до 40 националистов.