Способная засечь массовый пуск ракет РЛС заступила на дежурство в Мордовии

Новейшая радиолокационная станция «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии. Локатор может ловить сигналы на расстоянии до двух тысяч километров. Об этом сообщил командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени», — цитирует Демина РИА «Новости».

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По его словам, «Контейнер» будет вести круглосуточную разведку. Новая станция может фиксировать обстановку на южном и западном воздушно-космических направлениях.

Например, РЛС может обнаружить взлет палубной авиации в Средиземном, Балтийском и Черном морях.

Помимо этого локатор может засечь массовый запуск крылатых ракет или пуск одной гиперзвуковой ракеты, выпущенной по объектам России. Также станция будет видеть взлет тактической авиации.

РЛС «Контейнер» — первый подобный локатор на территории страны. С 1 декабря 2018 года он был на опытно-боевом дежурстве.