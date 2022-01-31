Способ борьбы с беспилотниками при помощи облака осколков изобрели в России

Специалисты Военного университета Минобороны придумали новый способ борьбы с большим количеством малоразмерных дронов. Об этом говорится в документе, который появился на сайте Роспатента.

По задумке военных, небольшой летательный аппарат должен атаковать дроны облаком осколков. У такого беспилотника есть блок управления, многоствольный боевой модуль, четыре телескопические направляющие, обращенные горизонтально в стороны и соединены между собой сетью, а также распыляющей боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки.

Военнослужащие заявили, что данное изобретение актуально из-за роста угрозы атак роя дронов на ключевые объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Такой рой может благодаря своей малозаметности влиять на боевые действия, он ведет разведку и ударяет с воздуха по технике, пунктам управления. Это происходят даже в условиях противодействия систем ПВО, а также средств радиоэлектронной борьбы.