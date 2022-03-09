Спецоперация РФ сорвала планы Украины по широкомасштабному наступлению на ДНР и ЛНР
Минобороны РФ: спецоперация сорвала планы Украины по наступлению на ДНР и ЛНР в марте
Специальная операция российских войск по защите Донбасса упредила и сорвала широкомасштабное наступление украинских силовиков на ДНР и ЛНР, планировавшееся в марте. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
О планах украинских войск по наступлению на народные республики Донбасса стало известно из секретных документов командования нацгвардии Украины, которые оказались в распоряжении российских военных. Эти документы подтверждают, что киевский режим вел скрытную подготовку к наступательной операции в Донбассе, которую планировалось осуществить в марте этого года, доложил Конашенков.
«Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик, их стремлении решать все вопросы якобы „политико-дипломатическим путем“. Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», — заявил генерал-майор.
В Минобороны отметили, что остается невыясненным вопрос, насколько в подготовку операции украинских карателей были вовлечены власти США и их союзники по НАТО.