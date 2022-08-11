Спецназовцы России, Венесуэлы, Ирана и Судана прибыли в Белоруссию на АрМИ-2022

ВКС РФ доставили в Белоруссию участников конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2022 — спецназовцев из России, Венесуэлы, Ирана и Судана. Об этом сообщило Минобороны РФ, передало РИА «Новости».

«Самолетом военно-транспортной авиации ВКС России подразделения специального назначения из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли на аэродром Барановичи в Республике Беларусь для участия в международных соревнованиях „Полярная звезда — 2022“», — сказано в сообщении.

Белорусская сторона оказала гостям теплый прием с хлебом и солью, несмотря на темное время суток.

Участники конкурса для подразделений специального назначения «Полярная звезда» продемонстрируют свое мастерство в различных видах соревнований. Например, в формате штурма здания с заложниками и десантирования на точность приземления в составе группы.

Ранее сообщалось, что на Армейских международных играх — 2022 проведут 36 международных конкурсов. Всего в АрМИ-2022 примут участие более 230 команд из 31 страны.