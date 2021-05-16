Спецназ в России начал учиться у старообрядцев

К обучению военных из специальных подразделений привлекли старообрядцев, которые живут в тайге. Они помогают бойцам овладеть навыками выживания и быта в сложных климатических условиях. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», — сообщил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что таких людей называют старообрядцами. По его словам, они «невероятно опытные и рукастые люди» и могут построить дом, добыть пищу и объездить коня. Шойгу не уточнил, чему именно старообрядцы учат спецназовцев.

По данным телеканала, в Туве прошли учения спецподразделений в условиях труднопроходимой местности и низких температур. Позже Минобороны проведет экспедиции на Алтае и в Кемеровской области.

Накануне в Москве прошел благотворительный аукцион, в рамках которого на торги выставили личные вещи, картины и поделки Шойгу. Всего было 14 лотов. Вырученные деньги передали фонду Константина Хабенского.