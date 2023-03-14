Армия 14 марта 2023, 11:17 Спецназ устроил в ДНР подготовку добровольцев Инструкторы отряда спецназа «Викинг» обучают добровольцев в ДНР РИА «Новости»

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Отряд спецназначения «Викинг» организовал в Донецкой Народной Республике обучение добровольцев в составе штурмовых групп. Их подготовят к службе в условиях, приближенных к реальным, рассказал РИА «Новости» один из инструкторов.

«Мы стараемся создать приблизительные условия, в которых человек это почувствует во время обучения: стреляем рядом с ним, взрываем взрыв-пакеты, чтобы они чувствовали хотя бы приблизительно, каково им будет в реальных обстоятельствах», — сказал он.

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Участники отряда «Викинг» получили на спецоперации богатый боевой опыт. В начале года они взяли при помощи реактивной системы залпового огня очередной укрепрайон Вооруженных сил Украины, а незадолго до этого разнесли противотанковой управляемой ракетой опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой.

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Ранее правительство России постановило оформлять добровольцам удостоверения ветеранов боевых действий. Благодаря этому они смогут получать положенные по статусу льготы.