Спецназ из России будет участвовать в учениях АСЕАН в Китае

Международные антитеррористические учения стран АСЕАН проведут в Китае. В них примет участие спецназ российского Восточного военного округа. Военные уже прибыли в страну.

Активная фаза учений намечена на вторую половину ноября, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Группа военнослужащих ВВО, в том числе соединения специального назначения, прибыла в Китайскую народную республику для подготовки к участию в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН и их диалоговых партнеров», — отметили в Восточном военном округе.

Сценарий маневров включает в себя освобождение условных «заложников», которых удерживают в административных зданиях, автобусах и самолетах «террористы». Намечены совместные тренировки, в ходе которых будет вестись поиск «взрывных устройств» и их уничтожение. Спецназ покажет, как происходит десантирование с вертолетов, и примет участие в боевых стрельбах из стрелкового оружия.

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Тренировки для отработки предстоящих действий в составе международной антитеррористической группировки уже начались.

В учениях будут участвовать и офицеры округа, им предстоит работа на многонациональных пунктах управления.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году. В ее состав входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор обладают статусом специального наблюдателя. Партнерами по диалогу выступают несколько стран, в числе которых и Россия.