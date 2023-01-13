Армия 13 января 2023, 15:21 Специальный центр обеспечит раненных в спецоперации солдат лекарствами и образованием Президент России Путин поручил создать центр реабилитации раненных в спецоперации солдат РИА «Новости»

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В России создадут специальный центр и систему сопровождения пострадавших в спецоперации бойцов. Их обеспечат лекарствами и помогут пройти переобучение. Такое поручение дал президент Владимир Путин, рассказали в пресс-службе.

Его создадут правительство и исполнительные органы власти в регионах. Специальный центр станет отвечать за реабилитацию, обеспечение лекарствами и социализацию, в том числе переобучение, тех участников спецоперации, чье здоровье пострадало в спецоперации. Кроме того, президент поручил создать систему адресного сопровождения военнослужащих и их семей. К марту премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов отчитаются о проделанной работе.

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Владимир Путин дал это поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Оно прошло 7 декабря в режиме видеосвязи. Президент также распорядился продумать систему оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, механизм выплаты компенсаций клиентам банков, которые пострадали от действий мошенников, подготовить новые учебники по истории и обществознанию.

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