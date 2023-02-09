Армия 09 февраля 2023, 08:59 Специальная граната сможет прятать людей в невидимом для управляемых ракет облаке Ростех: в России провели испытания гранат, которые защитят от высокоточных ракет РИА «Новости»

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В России провели государственные испытания специальных гранат, которые укроют людей и технику от попадания высокоточных управляемых ракет. Они создадут непроницаемое для тепловизоров облако и сделают мишень незаметной, рассказал РИА «Новости» представитель корпорации «Ростех».

Ручную универсальную дымовую гранату (РДГ-У) сделали и запатентовали специалисты ЦНИИточмаш из концерна «Калашников», она успешно прошла государственные испытания. После оформления документов опытную партию передадут в войска, а потом запустят серийное производство. Граната поможет военным защищать технику и самих себя от ударов из оружия с тепловизионными системами прицеливания и управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне.

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Представитель Ростеха объяснил принцип действия РДГ-У. В момент срабатывания она выбрасывает мгновенную дымовую завесу, которую еще долгое время подпитывает специальный курящийся элемент. Такое облако укроет бойцов от противника.

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Корпорация также работает над малыми беспилотниками, которые смогут атаковать роем. Их научат не только проводить разведку, но и сбрасывать гранаты.