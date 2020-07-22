Специалисты завершили госиспытания пистолета-пулемета Калашникова

Специалисты завершили государственные испытания пистолета-пулемета Калашникова, сообщили в пресс-службе одноименного концерна.

По информации сотрудников, межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства. Помимо прочего, было рекомендовано дать оружию наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» в знак памяти о создателе всемирно известного автомата Виктора Калашникова, пишет сайт RT.

Отмечается, что за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет «Витязь-СН». В пистолете ощутимо улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения. Также он оснащен прибором для малошумной стрельбы.